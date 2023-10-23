The Washington Post: У Украины появились революционные возможности 1 23.10.2023, 16:08

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Благодаря секретной помощи ЦРУ.

После 2014 года американские спецслужбы приступили к масштабной помощи, целью которой стала реформа спецслужб Украины. На данный момент Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) базируется в Киеве. Его представители не участвуют в операциях, но помогают в планировании и разведке Украины, сообщает американское издание The Washington Post в материале о работе ЦРУ в Украине.

«Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России», - озаглавлен материал WP.

ЦРУ совместно с СБУ создало совершенно новое, изолированное управление, которое должно было сосредоточиться на так называемых «активных мерах» против России. Это было Пятое управление, затем появилось Шестое управление для работы с британской MI-6. Учебные площадки располагались за пределами Киева, где отобранных новобранцев инструктировали сотрудники ЦРУ. Планировалось сформировать подразделения, «способные действовать за линией фронта и работать в качестве секретных групп».

При этом одна из самых масштабных трансформаций произошла с военной разведкой Украины. ЦРУ считало, что Главное управление разведки Минобороны Украины из-за своей компактности может оказать большее влияние, чем СБУ. Сотрудники ГУР были «молодыми парнями, а не генералами КГБ», отмечено в материале.

С 2015 года ЦРУ приступило к столь масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет «ее перестроили с нуля». Один из главных архитекторов этой работы сейчас в настоящее время руководит оперативной группой по Украине в штаб-квартире ЦРУ. По словам чиновников, ГУР начало набирать оперативников для своего нового отдела. На объектах в Украине, а затем и в США оперативники ГУР проходили обучение различным навыкам: от тайных маневров в тылу врага до работы с оружейными системами и взрывчаткой. Обучение было направлено на то, чтобы помочь украинским оперативникам защитить себя, а не нанести ущерб российским объектам.

Некоторые из новых сотрудников ГУРа были переведены из СБУ.

Благодаря переоснащению у ГУР появились революционные возможности. За один день служба могла перехватить 250-300 тыс. отдельных сообщений от российских военных и ФСБ. Информации было так много, что оперативники не могли ею управлять. Эти массивы данных передавались в ЦРУ и АНБ. Инвестиции в проект составили миллионы долларов.

Со временем ГУР также обзавелось сетью источников в российском аппарате безопасности, включая подразделение ФСБ, отвечающее за операции на Украине.

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