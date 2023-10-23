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«Белинвестбанк» предложил белорусам купить 25 бронемобилей

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  • 23.10.2023, 16:39
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«Белинвестбанк» предложил белорусам купить 25 бронемобилей

Сколько просят?

«Белинвестбанк» выставил на торги на электронной торговой площадке «ИПМ-Торги» 25 бронированных автомобилей, которые ранее использовались для инкассации. Для того, чтобы подать заявку на участие в торгах, у желающих есть ещё 21 день — торги запланированы на 14 ноября 2023 года, пишет telegraf.news.

Пустить с молотка «Белинвестбанк» решил 25 инкассаторских машин, построенных на базе грузового фургона Ford Transit. Автомобили 2013-2022 года выпуска имеют разную комплектацию, исполнение и, соответственно, разные названия:

• 10 авто «PRAKTIK-PR1723» на базе Ford Transit VAN 330 MWB,

• 5 авто «Индеец» на базе Ford Transit VAN 330 MWB,

• 6 авто «Практик PR1720» на базе Ford Transit 330 MWB,

• 3 авто Ford Transit «Гермес»,

• 1 авто «Практик-PR 1730» на базе Ford Transit Custom VAN 330 LWB.

Главным нюансом торгов является то, что лот приобрести можно только целиком — купить один бронемобиль из партии не получится. Начальная цена лота установлена в размере 1 273 272 рублей, один шаг на торгах – 5% от первоначальной цены. Таким образом, минимум, который придётся заплатить потенциальному покупателю (с учётом вознаграждения организатор аукциона — 0,6% от цены продажи лота — и еще минимум 600 рублей допзатрат) — 1 336 936 рублей или почти 54 тыс. за одну машину.

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