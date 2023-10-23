Украинский военный рассказал, в чем заключается «хитрый план» Генштаба ВСУ по Авдеевке 23.10.2023, 16:45

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Силам обороны Украины только на руку, что РФ отчаянно бьется за населенный пункт.

Когда россияне стягивают много сил и средств на один участок фронта и пытаются его штурмовать, то несут большие потери, а это хорошо для Украины, заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

Кроме того, ВСУ могут спокойно вести наступление на других направлениях, пока враг занимается утилизацией своих войск под Авдеевкой.

Интервью Кирилла Сазонова для телеканала «Прямий» можно посмотреть на YouTube.

Украинский военнослужащий поделился информацией по ситуации в Авдеевке: «Под Бахмутом они положили столько народа и техник, что дальше идти не могли. Сейчас то же самое происходит под Авдеевкой, и похожая картина была под Угледаром. Да, очень тяжело удерживать позиции на Авдеевском направлении, но там очень опытные парни (они воюют там уже давно), неплохие укрепления там у нас сделаны, но тяжело, потому что враг туда бросает все, что может».

Затем Кирилл Сазонов добавил к вышесказанному: «Очень тяжело парням держаться, но враг там уже подрывает себя, потому что они уже истощаются понемногу. Они бросают туда людей с других направлений, каждый месяц у них туда прибывает до 20 тыс. мобилизованных, но по результату на Авдеевке они кладут столько личного состава, что некоторые подразделения, роты и батальоны уже выходят оттуда с такой военной формулировкой - «временно небоеспособные», когда выбили столько военного состава, что некем воевать».

В итоге от добровольца ВСУ прозвучала мысль о том, почему Украине выгодно, что россияне штурмуют Авдеевку: «Именно поэтому удерживают очень крепко, и враг там подорвется, а пока они бьются об Авдеевку, как о бетонную стену, и это их ослабляет на других направлениях и немного развязывает руки нашим парням на других направлениях».

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