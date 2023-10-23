Синоптики предупредили белорусов о разрушении Полярного вихря 2 23.10.2023, 16:54

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Как это повлияет на погоду.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни будет развиваться разрушение вокруг стратосферного Полярного вихря, от которого во многом будут зависеть погодные условия. Узнали, когда синоптики спрогнозировали для белорусов «снегодождь и серость», а когда в стране установится «более тёплая, чем обычно», погода.

Авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е» пояснили, что пристальное внимание состоянию Полярного вихря уделяют потому, что именно эта атмосферная ячейка «оказывает глубокое влияние на нашу повседневную погоду». Он может принимать две основные формы:

1 устойчивую,

2 слабую или не осесимметричную.

В первом случае это будет свидетельствовать о «сильной полярной циркуляции и струйном течении».

«Сильный полярный вихрь как бы запирает холодный воздух за Полярным кругом, создавая более мягкие условия зимы в наших средних широтах. То есть, установится зональная циркуляция, вынося к нам тёплый влажный воздух Атлантики. Характерной погодой в Беларуси будет около 0°, снегодождь и серость», — пояснили авторы телеграм-канала.

Если же полярный вихрь принимает не осесимметричную форму, создаётся слабое струйное течение, из-за чего холодный воздух приполярной области сдерживать сложнее и он может «легко проникать из полярных регионов к нам в средние широты», пояснили специалисты. Тёплый воздух при таком режиме полярного вихря, наоборот, может далеко заходить на север, «создавая волны тепла и холодные вторжения».

Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку.

Полярная ячейка чётко выражена зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а лентом уменьшается или даже полностью исчезает. Внезапное разрушение полярной ячейки климатологи называют «внезапным стратосферным потеплением». В этом случае верхние слои атмосферы могут нагреться на 30—50 градусов буквально за несколько дней.

Согласно прогнозам метеорологов, в процессе разрушения Полярного вихря установится, так называемая меридиональная циркуляция и, «если повезет с южным циклоном, получится нормальная зима: много снега и хорошие морозцы», предупредили специалисты.

«Полярный вихрь в настоящее время имеет нормальный размер, осесимметричную форму и растущее холодное ядро над полярными регионами. На следующей неделе он начнёт деформироваться и холодное ядро «L» опустится на Канаду и США. Это открывает арктические двери, позволяя холодному воздуху двигаться на юг, в Канаду и Соединенные Штаты», — пояснили карты гравитационного потенциала Полярного вихря специалисты.

По их словам, в результате в североамериканском регионе ожидаются сильные холода с температурой на 8–12°С ниже обычного, а в Восточной Европе, наоборот,установления более тёплой, чем обычно погоды, в конце октября–начале ноября.

Между тем, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в западных районах Беларуси из-за сильных туманов, которые опустятся в ночь на вторник, 24 октября. Вероятность густых туманов сохранится и в утренние часы.

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