Актриса Ноа Тишби выступила с пламенной речью в защиту Израиля 23.10.2023, 17:00

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Израильская актриса Ноа Тишби выступила с проникновенной речью на просветительской конференции некоммерческой организации FIDF в США. Несмотря на то, что в апреле этого года ее отстранили от должности специального посланника по борьбе с антисемитизмом из-за ее критики судебной реформы, Тишби продолжает активно выступать в защиту Израиля на мировой сцене, сообщает корреспондент сайта «Детали» Надя Важнин.

«Это самая сложная речь, с которой я когда-либо выступала, но пришло время миру осознать то, что еврейская община говорила все это время», – написала актриса под видео с ее выступлением на конференции FIDF.

Актриса сказала с трибуны: «Сегодня мы собрались вместе и скорбим. Скорбим о детях, младенцах, мужчинах, женщинах и солдатах, убитых во время самого страшного нападения на наш народ со времен Холокоста. Но мы не просто скорбим, мы стоим вместе с высоко поднятой головой и обещаем, что мы победим это зло! Да, мы в шоке. Но мы также не должны быть удивлены, ведь то, что случилось с нами 7 октября и то, что произошло после этого, к сожалению, было предсказуемо. Мы предупреждали об этом.

Между собой соединились два элемента, которые вместе образовали ужасающую катастрофу 7 октября. Первый – опасность радикального ислама, а если быть точнее, радикального исламского нацизма, который всегда прятался вдоль границ Израиля. Второй –пропаганда, распространяющаяся среди западной цивилизации через университеты, средства массовой информации и соцсети. Это нужно было для того, чтобы, когда пришло время, и исламские нацисты совершили свой ужасающий акт геноцида, многие на западе обрадовались бы этому, оправдали и больше бы не видели разницу между добром и злом.

Мы вас предупреждали. Мы объясняли вам, что на самом деле значит фраза «От реки и до моря Палестина будет свободной». Мы предупреждали вас об опасности использования этого слогана ради лайков и репостов, и об опасности показной добродетели известных личностей в TikTok и Instagram. 7 октября ХАМАС показал нам, что действительно означает «от реки до моря». Это означает «итбах аль-яхуд» – «убей евреев».

За последнюю неделю в западных городах и университетах по всему миру мы наблюдаем, как скандируют плечом к плечу представители двух типов: вероятные убийцы и полезные для них идиоты. Западные либералы были обмануты. Некоторые очнулись, но у других настолько промыты мозги, что они обесчеловечивают и демонизируют израильтян. Но сейчас они зашли слишком далеко.

Нет ничего нового под солнцем. Евреи лицом к лицу сталкиваются с этим на протяжении более трех с половиной тысяч лет. Это травма поколений, которая находится в нашем ДНК. Мы это понимаем. Это наша «еврейская привилегия». Мы предупреждали, что эта непропорциональная страсть к обесчеловечиванию израильтян, сионистов, ЦАХАЛА, была ничем иным, чем хорошо знакомой всем ненавистью, только в новой обертке. Мы предупреждали, к чему это все ведет. И мы безумно огорчены тем, что оказались правы.

Демонизация Израиля не является ни прогрессивной, ни мирной и абсолютно точно не освободит Палестину. Это современная форма кровавого навета, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать, чтобы подготовить почву, а затем оправдать геноцид.

Израиль – это одна из величайших историй, когда-либо рассказанных, а его очернение – одна из величайших клеветнических кампаний в мире. Это зло, этот радикальный исламский нацизм, затаившийся около наших границ, ищет возможность, чтобы уничтожить наше еврейское демократическое государство. Увидев возможность мирного сосуществования, они захотели уничтожить эту идею задолго до ее воплощения.

Однако у меня есть новости для вас: когда мы говорим «никогда снова», мы действительно имеем это ввиду. Когда вы говорите, что хотите убить нас, мы верим вам. Но когда вы соберетесь это сделать самым ужасным из способов, мы победим вас!

Палестинцам и всем остальным нациям по всему миру, мы протягиваем руку, как добрые соседи. Но вы нам нужны, чтобы победить это зло. Потому что как бы мы его не называли – ХАМАС, ИГИЛ, «Талибан» или «Хизболла» – это зло, которое подразумевает не только наше, но и ваше уничтожение. И мы знаем, что вы это понимаете. Вы понимаете это лучше, чем так называемые активисты в ваших кампусах или «воины клавиатуры» в соцсетях. Время пришло, чтобы действовать!

Я обращаюсь ко всем западным университетам и прогрессивным кругам, где этой резне радовались, оправдывали ее и обесценивали, прекратите говорить себе и другим, что им нужно что-то изучить, и поищите информацию сами. Ваши бессознательные предубеждения против евреев показывают, что вы витаете в облаках, не обращая внимание на тысячелетнюю ненависть по отношению к евреям.

Ваш BDS – это дружелюбное лицо криминальной корпорации и сейчас самое время покончить с этим. Самое время служителям закона осознать, что ваше движение подстрекает к убийствам. Ваш так называемый антисионизм – это точно такая же геноцидная расистская система. Антисионизм – это антисемитизм!

И когда вы начнете спорить между собой о количестве детей, которых сожгли, обезглавили или убили только из-за того, что они были евреями, тогда к вам придет осознание, почему ваши еврейские кварталы опустели. Вы поймете, что случившееся в кибуце Беери, в кибуце Нир Оз и на фестивале «СуперНова» настолько ужасно, что слово терроризм слишком нормальное, для того чтобы это описать.

Но если вы все еще не можете называть вещи своими именами, если вы скрываетесь за словами «ополченцы», «все сложно», «оккупанты», «сопротивление» или «деколонизация», если вы однозначно не можете осудить изнасилования, обезглавливания или пытки невиновных или похищение стариков, часть из которых пережили Холокост, из их кроватей, то вы просто безмозглые пешки в машине пропаганды, о существовании которой вы даже не подозреваете.

Сегодня я хочу сказать, что я благодарна сильному государству, защищающему нас, и армии, такой этичной, какой еще не было за всю историю. Мы стоим плечом к плечу с семьями израильтян и американцев, взятых в заложники террористами ХАМАСа, и требуем, чтобы они вернули их немедленно! Верните их домой!

Прежде всего я благодарна за то, что в будущих поколениях еврейский народ все еще будет жить, любить, процветать и протягивать руку миру, тогда как ХАМАС останется лишь сноской в истории, как и все другие, кто пытался истребить нас до этого. Ам Исраэль Хай!» – завершила свою эмоциональную речь актриса.

Ноа Тишби, израильская актриса, продюсер, модель и певица, родившаяся в Тель-Авиве в 1975 году. Признание Ноа получила в 16-летнем возрасте, когда впервые громко заявила о себе, сыграв ведущую роль в популярном мюзикле «Царь Давид». Тишби успешно совмещала модельную и актерскую карьеру, выпустила англоязычный альбом. В начале 2000-х она переехала в Лос-Анджелес, где снялась во множестве фильмов («Остров», «Призраки бывших подружек») и сериалов («Зачарованные», «Звездный путь: Энтерпрайз», «C.S.I.: Майами», «Части тела»).

С 2011 года Тишби начала активно выступать за Израиль, основав в том же году онлайн-произраильскую правозащитную организацию Act for Israel. Она также создала группу, помогающую в исправлении дезинформации об истории, культуре и политике правительства Израиля. В апреле 2021 года Тишби выпустила книгу «Израиль: простой путеводитель по самой непонятой стране на Земле», в которой она занимает произраильскую позицию и критикует антисемитское движение BDS, название которого расшифровывается как «бойкот, изъятие инвестиций, санкции».

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