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Налоговики рассказали, сколько белорусов затронет «налог на богатство»

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  • 23.10.2023, 17:14
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Налоговики рассказали, сколько белорусов затронет «налог на богатство»

Его хотят ввести в следующем году.

«Налог на богатство», который хотят ввести в Беларуси в 2024 году, затронет около 8−9 тыс. человек. Об этом заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, пишет БелТА.

Напомним, чиновники хотят ввести повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Как прописано в законопроекте с правками в Налоговый кодекс, тот, кто за год заработает больше 200 тысяч рублей, будет платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

То есть ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

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