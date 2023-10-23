Налоговики рассказали, сколько белорусов затронет «налог на богатство» 4 23.10.2023, 17:14

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Его хотят ввести в следующем году.

«Налог на богатство», который хотят ввести в Беларуси в 2024 году, затронет около 8−9 тыс. человек. Об этом заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, пишет БелТА.

Напомним, чиновники хотят ввести повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Как прописано в законопроекте с правками в Налоговый кодекс, тот, кто за год заработает больше 200 тысяч рублей, будет платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

То есть ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

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