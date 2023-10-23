Эрдоган одобрил принятие Швеции в НАТО 2 23.10.2023, 17:36

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Решение должен утвердить парламент Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс,

Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента. – Ред.) Турции», – говорится в коротком сообщении.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

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