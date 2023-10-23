Как сделать, чтобы не потели окна в машине: механик показал чудо-лайфхак 1 23.10.2023, 17:48

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Есть один продукт, который справляется с этой задачей лучше всех.

Механик с 55-летним стажем раскрыл простой способ предотвратить запотевание лобового стекла.

Скотти Килмер, работающий в своей профессии более 55 лет, в своем TikTok объяснил простой способ, о котором мало кто знает.

Он рассказал, что существуют всевозможные продукты, которые можно использовать для удаления запотевания с лобового стекла.

Но есть один конкретный продукт, который справляется с этой задачей еще лучше — полироль.

«Вы просто наносите немного на полотенце и полируете все (лобовое стекло). Затем, когда он высохнет, просто вытрите его», - поделился механик.

Хоть это звучит достаточно просто, именно процесс удаления грязи с лобового стекла является наиболее важной частью.

Как только Скотти это сделал, он раскрыл настоящий секрет трюка.

«Теперь, когда с вас удалена вся грязь, влаге уже не к чему прилипать», - объяснил он.

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