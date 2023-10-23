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СМИ: В РФ обвинили ВПК Беларуси в срыве поставок оружия для российской армии

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  • 23.10.2023, 17:58
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СМИ: В РФ обвинили ВПК Беларуси в срыве поставок оружия для российской армии

Кураторы из ФСБ сделали замечания коллегам из КГБ.

Белорусский военно-промышленный комплекс поставляет свою продукцию Ирану вместо того, чтобы обеспечивать потребности российской армии. В Москве этим недовольны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«В Беларуси кураторы из ФСБ, прикрепленные к местному военно-промышленному комплексу, обвиняют последний в срыве поставок оплаченной техники для ВС РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусскому КГБ сделали замечания в отношении отгрузки продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана.

Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельных запчастях к БПЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия.

«В РФ недовольны такой приоритетностью и уже требуют начать давление на руководителей белорусских предприятий и приступить к проверке, чтобы привлечь к ответственности причастных», - пишет ЦНС. 

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