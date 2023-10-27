В Варшаве состоится вечер памяти белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова 1 27.10.2023, 18:24

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Уже в эту субботу.

В Варшаве состоится вечер памяти погибшего в Украине белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова.

Во время мероприятия пройдет показ фильма «Вечны бой Эдуарда Лобава» и дискуссия, в которой примет участие мать погибшего героя Марина Лобова, белорусские добровольцы и представители Украины. Модератор дискуссии — главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.

Мероприятие состоится 28 октября в 17:00 в варшавском Музее свободной Беларуси (ul. Foksal 11).

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