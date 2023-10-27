Россияне взвыли из-за блокировки карт Visa за границей 8 27.10.2023, 10:01

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Борьба с карточным туризмом из РФ набирает обороты.

Активистка и защитница прав россиян за границей Гера Угрюмова заявила, что Visa в ближайших с РФ странах запретила выдавать карты гражданам России. Так якобы будут бороться с карточным туризмом: когда россияне массово приезжали в Азербайджан, Казахстан и другие страны только для того, чтобы открыть себе банковскую карту, которой можно расплатиться за границей.

Как написала активистка в своей соцсети X (Twitter), документ она получила от собственных источников. А в комментариях она уточнила, что это один из банков из Азербайджана.

«В этом документе речь идет о «трансграничном открытии карт», а также о том, что нельзя выпускать карты Visa россиянам-нерезидентам. Однако, как сообщают представители банка, которые великодушно в закрытом формате, поделились со мной документом – карты не дают открывать гражданам России вообще, включая резидентов», - написала она.

Турция якобы получила право открывать карты россиянам с лимитом в 100 долларов. СЕО Liber.Money Арсен Казибеков сообщил «Новой газете Европа», что сам документ Visa впервые разослала еще 8 апреля 2022 года. Полтора года спустя, вероятно, пришли какие-то уточнения/предостережения (они называют это «warnings»). Так тема снова актуализировалась.

«Я не могу сказать, что этот документ чисто против россиян. В тексте прямо это не указано, но сами банки читают это как антироссийский документ. И, вероятно, они получали какие-то комментарии, что это чисто российская тема», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что официального документа, подтверждающего антироссийский характер документа, у него нет. В то же время «так говорят в кулуарах», когда речь заходит о картах для россиян, часто упоминается штраф в $1 млн.

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