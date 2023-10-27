Алексей Протас отметился интересным достижением в матче против «Нью-Джерси» 27.10.2023, 10:02

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Алексей Протас

Что сделал белорусский форвард?

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» проиграли дома «Вашингтону» со счетом 4:6.

Белорусский форвард Алексей Протас отдал результативную передачу и набрал первый балл в сезоне-2023/24, сообщает belarushockey.com.

Отметим, что за карьеру Протас оформил 3 (1+2) результативных балл в четырех матчах против «Нью-Джерси», что является личным рекордом по количеству набранных им очков против одного соперника.

В карьере у белоруса 96 матчей, 7 голов, 18 результативных передач.

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