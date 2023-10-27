Израиль применит новое секретное оружие для «выкуривания» ХАМАСа из подземных туннелей 27.10.2023, 10:11

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Проведены учения по его использованию.

Израиль планирует применить «Губчатые бомбы» против туннелей Хамаса. Это новый вид секретного оружия, разработанного военными Израиля.

Об этом сообщает «Голос Израиля».

Как отмечено в сообщении, эти бомбы выделяют пену, которая быстро распространяется и затвердевает, блокируя туннели и создавая преграду для террористов Хамаса, что существенно усложнит их возможности для проведения засад.

Отмечается, что ранее на базе Цалим проводились учения с использованием данных боеприпасов.

До этого ЦАХАЛ показал первое применение минометных снарядов «Стальное жало». Этот вид оружия был впервые применен бойцами коммандос из подразделения «Магеллан» во время военных действий против террористической группировки ХАМАС по стартовой площадке, используемой для ракетных атак на Израиль.

Также Израиль впервые применил уникальную систему ПРО «Железный луч». Впервые в мире состоялось успешное применение лазерной системы ПРО «Железный луч», благодаря которой Израиль перехватил ракеты из Газы.

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