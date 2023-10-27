«В России приняли за уклониста, в Грузии подвез миллионер» 1 27.10.2023, 10:13

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Белорус рассказал о необычном о путешествии автостопом.

Житель Барановичей Андрей Дмитриев за 17 дней проехал автостопом 7148 километров, побывав в России, Грузии и Казахстане. О своем необычном путешествии парень рассказал BAR24.

В начале этого лета 21-летний Андрей Дмитриев совершил свое первое путешествие автостопом из Барановичей к сестре в Санкт-Петербург. Этот опыт настолько вдохновил парня, что по дороге домой он уже планировал свою следующую поездку автостопом. На этот раз — к родственникам в Казахстан.

И вот, рано утром 8 августа он уже стоял на выезде из Барановичей, пытаясь поймать очередную попутку.

Составленный Андреем маршрут предполагал две остановки у родственников: в российском городе Россошь и в Астане — столице Казахстана. Но между визитами к родным парень еще планировал посетить солнечную Грузию.

Довольно быстро поймав первую попутку, Андрей доехал до Минска, затем до Гомеля, а оттуда — к границе с Россией.

— К четырем вечера я добрался к российской границе. Чтобы сэкономить время, подошел к пограничникам, рассказал им, что путешествую автостопом, и попросил остановить для меня попутку. К моему удивлению, сотрудники без проблем помогли: притормозили проезжавший мимо пассажирский автобус. Я успешно доехал до трассы, откуда и продолжил дальнейший путь, — рассказывает Андрей.

«Попросила паспорт, чтобы убедиться, что я не сбегаю от мобилизации»

Парень ехал по России, периодически меняя транспорт. В пути водители, которым он рассказывал о своем путешествии, часто покупали ему еду и воду на заправках, угощали кофе, предлагали всяческую помощь.

Когда до первой длительной остановки — города Россошь — оставалось около 100 км, Андрей подсел в машину к «весьма необычной особе».

— Водителем оказалась женщина. Она сразу попросила предъявить паспорт, чтобы убедиться в том, что я не сбегаю от мобилизации. Предъявил. Затем в пути она заявила, что является потомственной ведьмой. И начала делать всякие предсказания. К примеру, настаивала, чтобы я никому не говорил о том, что я — белорус. Иначе меня ждут большие неприятности, — вспоминает Андрей.

Забегая вперед скажем, что «пророчество» попутчицы не сбылось, хотя Андрей во время своего путешествия всегда и всем рассказывал, откуда он. Но эта встреча и слова «потомственной ведьмы» запомнились путешественнику.

«Убеждал, что, если я не побываю в этом месте, буду сильно жалеть»

Погостив три дня у родственников в России, парень решил двигаться дальше по маршруту, в Грузию. Родные подвезли его к трассе, там он подсел в фуру, которая ехала в сторону Владивостока. Когда дальнобойщик узнал, куда парень направляется, стал настаивать на том, чтобы Андрей сделал остановку в Железноводске — маленьком и тихом городе-курорте Кавказских Минеральных Вод.

— Я не планировал делать какие-то остановки. Но водитель убеждал, что, если я не побываю в этом месте, буду сильно жалеть, — рассказывает Андрей.

Парень послушался совета. И не пожалел.

— Гулял по городу, рассматривал местные красоты и много фотографировал. Это очень интересное место, красоту которого не сможет передать никакая фотография, — отмечает автостопщик.

Искупавшись и отведав местной минералки, Андрей съездил на маршрутке в Ессентуки, а затем отправился в Пятигорск. Там, прогуливаясь по городу, он случайно познакомился с таким же любителем путешествий автостопом, как он сам.

— Мы разговорились, я рассказал о себе, своем путешествии. Оказалось, он тоже ехал в Грузию! Так что мы решили продолжить путь вместе, — рассказывает Андрей.

«Разговаривал с японцем, который приехал в Грузию „прокачаться“ в винном ремесле»

Новый знакомый — москвич Никита — оказался путешественником со стажем. Автостопом он преодолел более 40 000 км.

По пути к границе с Грузией Никита настоял на том, чтобы сделать остановку в Беслане. Городе, печально известном страшным терактом 1 сентября 2004 года, когда в местной школе захватили заложников — более 1100 человек.

— Никогда не забуду эту школу. Атмосфера в ней невероятно тяжелая. В память о погибших в школе создан мемориал. Когда читаешь надписи на нем, мурашки бегут по коже! Страшно представить, что пережили эти люди, — рассказывает Андрей.

Из Беслана путешественники наконец отправились в Тбилиси.

— Грузия — невероятное место, я был в восторге! Интересные места, яркие люди, рынки, кухня — жизнь в этой стране просто кипит. По рекомендации Никиты мы остановились в интернациональном хостеле, где проживали путешественники из самых разных уголков планеты. Там я пообщался с путешественником, который полгода жил Гималаях. Разговаривал с японцем, который приехал в Грузию, чтобы «прокачаться» в винном ремесле. Классный опыт! — рассказывает парень.

Посетив знаковые места и достопримечательности Тбилиси, Андрей съездил в Боржоми, а после, уже в одиночку, отправился к морю — в Батуми.

— Добравшись, я расстелил свой коврик и наслаждался отдыхом у моря. Просто лежал и кайфовал от, того что смог добраться автостопом туда, куда и задумывал, — вспоминает Андрей.

Искупавшись и отдохнув, парень пошел ловить очередную машину, чтобы отправиться в конечную точку своего маршрута — город Астану. На этот раз перед ним остановился респектабельный «Мерседес», водитель которого оказался ни много ни мало… местным миллионером!

— В дороге он рассказывал о себе, о своем деле. Был очень открытым. А когда подвез меня до выезда из Батуми, даже дал денег, пожелав хорошего пути, — рассказывает парень.

«Многие недооценивают нашу страну»

Чтобы доехать до Казахстана, парню необходимо было снова вернуться в Россию. Маршрут Андрея проходил через Калмыкию. Несмотря на то, что дорога уже изрядно утомила парня, он решил сделать еще одну незапланированную остановку в Элисте — столице Калмыкии. Там расположен самый большой буддийский храм в Европе. Андрей был поражен размахом и красотой этого сооружения.

На ночевку парень остановился в Волгограде. И мог еще долго добираться до границы с Казахстаном, меняя машины. Но ему повезло.

— Остановился дальнобойщик, с которым я проехал до самой границы с Казахстаном. А это 1500 км! С водителем мы сдружились, всю дорогу рассказывали друг другу разные истории из жизни. Время в пути пролетело незаметно, — вспоминает Андрей.

В Астану парень приехал 25 августа. На путешествие из Барановичей в Казахстан у него ушло 17 дней и около 100 долларов.

— Признаюсь, я был горд собой! Еще недавно я был дома, а тут уже побывал на море в Батуми и добрался в Казахстан, — рассказывает Андрей.

Успешно завершив поездку и вернувшись домой, парень неожиданно для себя другими глазами посмотрел на Беларусь.

— Многие недооценивают нашу страну. Но, когда есть, с чем сравнить, понимаешь, что в Беларуси на самом деле очень круто. Когда я только приехал, просто наслаждался домом, нашей родной природой и общением с родными. А еще у нас очень вкусно, — резюмирует парень.

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