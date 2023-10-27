В списках избирателей Гомельской области обнаружены «мертвые души» 1 27.10.2023, 10:22

3,580

Центризбирком выдал странную информацию.

Беларусский центризбирком опубликовал информацию об избирательных округах, сформированных для предстоящих парламентских выборов, с указанием численности избирателей. «Флагшток» проанализировал, как изменилось количество избирателей в Гомельской области по сравнению с аналогичной избирательной кампанией 2019 года.

В Гомельской области как и в предыдущую электоральную кампанию будет 17 избирательных округов. Однако изменились границы округов, что затрудняет сопоставление численности избирателей в различных районах Гомельской области.

Для сопоставимости данных «Флагшток» объединил избирательные округа в две группы: Гомельский и пригород (включает Гомельский и Добрушский район) и районы Гомельской области (включает все остальные районы области). По сравнению с избирательной компанией 2019 года между этими группами произошли минимальные изменения — два сельсовета Гомельского района были присоединены к другим округам.

Численность избирателей в Гомельской области в 2019 и 2023 годов по данным ЦИК, человек

Сравнение списков показывает, что за прошедшие четыре года количество избирателей Гомельской области сократилось на 30,5 тыс. человек (- 3%). Причем в областном центре и пригороде сокращение электората более значительно, чем в регионах. Если число избирателей в районах сократилось лишь на 2%, то в Гомеле и его окрестностях — на 4%.

Данные по изменению числа избирателей идут вразрез с демографической статистикой Белстата, которая говорит о том, что население Гомеля сокращается меньшими темпами, чем в регионах. В результате наблюдаются труднообъяснимые демографические метаморфозы. Если в Гомеле и пригороде удельный вес населения, обладающего избирательным правом, существенно сократился, то в регионах, наоборот, вырос.

Доля населения Гомельской области, включенного в список избирателей, в 2019 и 2023 гг., %

Если в областном центре не включен в избирательные списки каждый четвертый житель (включены 75,6%), то в других регионах области доля электората составляет 82%. Этот факт сложно объяснить объективными демографическими причинами.

Избирательным правом в Республике Беларусь обладают граждане, достигшие 18-летнего возраста, за исключением недееспособных и находящихся в местах лишения свободы. В Гомеле доля населения в возрасте до 18 лет по данным Белстата составляет 17%, в то время как в регионах больше 19%. Учет демографических данных говорит о том, что в регионах в избирательные списки включен как минимум 1% «мертвых душ». Зато в избирательных списках областного центра и пригорода в число избирателей не включено более 7% фактического населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».