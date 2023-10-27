По сценарию СССР: что готовит ФСБ на фоне слухов о смерти Путина 5 27.10.2023, 10:21

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Генерал СБУ раскрыл планы условного кооператива «Озеро».

На сайте «Главред» на фоне слухов о смерти главы РФ Владимира Путина состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном.

Эксперт рассказал, готовит ли ФСБ замену Путину и кого могут попробовать поставить вместо него.

«Трудно сказать, потому что звучит очень много фамилий. Но пока не видно никого, кто был бы действительно готов заменить Путина на этом посту. Там много версий, много конспирологии. Думаю, что может произойти так, как в свое время в Советском Союзе: когда Сталин отбросил копыта, вместо него пришла тройка - Маленков, Булганин и Хрущев, которые попытались порулить определенное время», - пояснил Ягун.

Он также напомнил, что в Советском Союзе закончилось все тем, что одних устранили, других расстреляли, третьих уничтожили морально, четвертых сослали - Хрущев стал единоличным лидером.

«У России есть такая традиция: в случае исчезновения первого лица, появляется некое ЦК, берущее на себя ответственность. Думаю, что условный кооператив «Озеро» этим и займется», - добавил эксперт.

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