Премьер-министр Словении оказался в центре скандала из-за российских шпионов 27.10.2023, 10:33

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Роберт Голоб

В чем обвиняют политика?

Премьер-министр Словении Роберт Голоб оказался в центре скандала из-за ареста российских шпионов в ноябре прошлого года, поскольку его обвиняют в том, что он отложил дату их задержания.

Как пишет Euractiv, арест двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре прошлого года был тогда расценен как успех спецслужб, но теперь он стал предметом серьезных обвинений в адрес премьер-министра Роберта Голоба.

Голоба обвинили во вмешательстве в день ареста подозреваемых в шпионаже, поскольку первоначальная дата ареста должна была состояться на следующий день после крупного референдума, и он якобы не хотел, чтобы это омрачило успех правительства.

Как сообщается, такое заявление было сделано Татьяной Бобнар, бывшим министром внутренних дел, которая ушла в отставку из-за давления на полицию.

В то же время Голоб отверг это утверждение, заявив, что «это очередная галлюцинация, которая совершенно не соответствует действительности».

Его утверждение было поддержано национальной службой разведки и безопасности. Там заявили, что планировали свою деятельность совместно со специальным подразделением полиции, при этом возможные даты ареста были предложены директором агентства «исходя из оперативных и тактических соображений и, скорее всего, не по запросу премьер-министра или кого-либо еще».

Обвинения сейчас изучает парламентская комиссия, отвечающая за надзор за службами разведки и безопасности, председатель которой заявил, что имеющаяся у них информация противоречива и заслуживает дальнейшего расследования.

Российские шпионы в Словении

В марте власти Словении задержали супружескую пару, которая с двумя детьми переехала в эту страну из Аргентины. Однако оказалось, что псевдоаргентинцы на самом деле были шпионами Службы внешней разведки России.

Отмечается, что эти шпионы были засланы по программе «спящих агентов». Вероятно, их задачей была оплата услуг других российских агентов и осведомителей по всей Европе, а Словения, не имеющая своей сильной контрразведки, была для шпионов просто тыловой базой, из которой удобно работать по всему ЕС.

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