Невзоров: Кремль занял позицию «на корточках» 4 27.10.2023, 10:35

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Александр Невзоров

ХАМАС нагрянул к своим друзьям и руководителям.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал визит делегации ХАМАС и представителя Ирана в Москву.

28 октября 2023 года состоялся торжественный прием главарей ХАМАС и представителя Ирана в Кремле и МИД РФ.

«Это именно тот самый ХАМАС, который развел беспредельный террор в Израле, устроив одну из самых больших боен людей в XXI веке.

Скорее всего, ХАМАС просто соскучился, поэтому и нагрянул к своим друзьям и руководителям», — заявил Александр Невзоров на своем YouTube-канале.

Как отметил эксперт, «ни одно, даже самое мракобесное государство, не приняло этих садюг-«хамасовцев».

Также в глаза слишком бросается то, что в этом визите в принципе не было никакой необходимости. Сегодня столь близкие и понимающие друг друга с полуслова люди вполне могут проводить рабочие встречи в режиме онлайн.

«Личный же контакт, возможность обняться и пожать друг другу руки говорит только о непреодолимой душевной потребности в общении. Так или иначе понятно, что эта демонстрация и удивительная наглость Кремля показывают то, что Кремль и ХАМАС – братья навек», – сказал Невзоров.

Затем аналитик упомянул о том, что Москва в день визита ХАМАС была парализована и вмертвую стояла полдня, чтобы террористы привольно катались и вели светскую жизнь.

«В общем, Кремль в очередной раз сделал пальцы веером на весь мир и сквозь просверлину в зубах сплюнул не только на лысину Нетаньяху (премьер-министр Израиля – ред.), но и на всех заинтересованных лиц. Как вы видите, в этой ситуации РФ взяла очень устойчивую позицию, что называется «на корточках», – подытожил Невзоров.

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