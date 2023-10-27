Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание 2 27.10.2023, 10:40

1,018

Вступит в силу с 29 октября.

Национальный аэропорт Минск с 29 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщили в пресс-службе.

Работать по новому расписанию предприятие будет до 30 марта следующего года включительно. В аэропорту предупредили, что по некоторым направлениям может измениться время выполнения полетов.

«Помимо утвержденных рейсов и их направлений, аэропортом ведется активная работа по привлечению новых перевозчиков из государств-участников евразийской интеграции и стран СНГ для возобновления полетной программы или открытия новых рейсов», — сообщили в пресс-службе.

Новое сезонное расписание вступит в силу с 29 октября. В осенне-зимний период самолеты будут летать из Минска по 27 направлениям.

Список направлений:

• Абу-Даби,

• Астану,

• Баку,

• Батуми,

• Дели,

• Дубай,

• Екатеринбург,

• Ереван,

• Казань,

• Калининград,

• Калугу,

• Кутаиси,

• Москву (Внуково, Домодедово, Шереметьево),

• Мурманск,

• Нижний Новгород,

• Пермь,

• Псков,

• Пекин,

• Санкт-Петербург,

• Сочи,

• Стамбул,

• Ташкент,

• Тбилиси,

• Туркменбаши,

• Уфу,

• Череповец,

• Шарджу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».