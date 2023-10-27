Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание

Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание2
- 27.10.2023, 10:40
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Вступит в силу с 29 октября.
Национальный аэропорт Минск с 29 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщили в пресс-службе.
Работать по новому расписанию предприятие будет до 30 марта следующего года включительно. В аэропорту предупредили, что по некоторым направлениям может измениться время выполнения полетов.
«Помимо утвержденных рейсов и их направлений, аэропортом ведется активная работа по привлечению новых перевозчиков из государств-участников евразийской интеграции и стран СНГ для возобновления полетной программы или открытия новых рейсов», — сообщили в пресс-службе.
Новое сезонное расписание вступит в силу с 29 октября. В осенне-зимний период самолеты будут летать из Минска по 27 направлениям.
Список направлений:
• Абу-Даби,
• Астану,
• Баку,
• Батуми,
• Дели,
• Дубай,
• Екатеринбург,
• Ереван,
• Казань,
• Калининград,
• Калугу,
• Кутаиси,
• Москву (Внуково, Домодедово, Шереметьево),
• Мурманск,
• Нижний Новгород,
• Пермь,
• Псков,
• Пекин,
• Санкт-Петербург,
• Сочи,
• Стамбул,
• Ташкент,
• Тбилиси,
• Туркменбаши,
• Уфу,
• Череповец,
• Шарджу.