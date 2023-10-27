Госдеп США жестко ответил Лаврову

Госдеп США жестко ответил Лаврову4
- 27.10.2023, 10:45
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Главу МИД РФ поймали на нарушении резолюции Совбеза ООН.
США видели поток оружия между Россией и Северной Кореей, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, в ответ на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что эти обвинения являются «безосновательными».
«Я скажу, что наша оценка не изменилась, что мы видели поток оружия между Россией и Северной Кореей», — сказал он на брифинге.
По его словам, это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Миллер добавил, что США продолжат предоставлять Украине необходимое оружие, помощь в обеспечении безопасности.
Лавров заявлял, что сделки по продаже оружия между Северной Кореей и Россией якобы «не имеют под собой оснований» и что США сделали об этом «ложное сообщение», не подкрепленное доказательствами.
13 октября в Белом доме заявили, что Северная Корея перевезла в Россию до 1000 контейнеров с «оборудованием и боеприпасами за последние недели».
Американские аналитики писали, что после встречи российского диктатора Владимира Путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном 13 сентября КНДР резко увеличила грузовые перевозки в Россию.
СМИ писали, что Пхеньян передает Москве артиллерийские снаряды и ракеты типа «Катюша».