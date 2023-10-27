Правила этикета: что можно и нельзя делать в тренажерном зале 12 27.10.2023, 10:50

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Соблюдайте элементарные нормы, чтобы избежать неприятной ситуации.

Правила этикета нужно соблюдать всегда, даже если вы посещаете спортзал. Это поможет создать приятную и ненавязчивую атмосферу.

Сайт obozrevatel.com собрал список правил, чтобы избежать неудобной ситуации. Соблюдайте элементарные нормы, чтобы уверенно чувствовать себя во время тренировки и не доставлять лишних хлопот другим.

Личная гигиена

Обычно в тренажерном зале одновременно занимаются много людей и во время силовых нагрузок выделяется пот и неприятный запах. Достаточно одного человека, чтобы испортить аромат в помещении. Потеть – это естественный процесс, но вы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать запах.

Стирайте одежду после каждой тренировки, используйте дезодорант и регулярно принимайте душ. Но не переусердствуйте и не опрыскайтесь стойкими духами или одеколоном, потому что такой запах тоже может мешать другим. Кое-кого даже может стошнить.

Спортивная форма

Выбирайте такую одежду, в которой вам будет удобно выполнять разные упражнения. Это не обязательно должна быть специальная спортивная форма, но и нельзя одевать джинсы и заходить в обуви, в которой вы были на улице. Тренажерный зал – это не показ мод, главное чтобы вещи были чистыми и приятно пахли.

Будьте сдержанны

Если вы долго посещаете тренажерный зал и уверенно чувствуете себя там, то не стоит давать советы и смотреть на людей, которые пришли туда впервые и выполняют что-то не так. Ваши насмешки или оскорбительные слова могут отбить желание у человека тренироваться. Поэтому будьте вежливы и давайте советы только тогда, когда вас об этом попросят.

Уважайте других

Часто бывают ситуации, когда в спортзале не хватает на всех тренажеров или спортивных принадлежностей. Если вы видите, что кто-то пользуется тем, что вам нужно, то не стойте у человека над головой и не ускоряйте его. Спокойно подождите пока человек закончит или займитесь чем-нибудь другим.

Также всегда ставьте на место принадлежности и не разбрасывайте свои вещи.

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