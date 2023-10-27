В Минске будущих учителей решили обучать дефиле и позированию

В Минске будущих учителей решили обучать дефиле и позированию13
- 27.10.2023, 10:57
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Зачем?
Национальная школа красоты и БГПУ им. М. Танка (Педуниверситет) сообщили, что 27 октября начнут проект «Имидж педагога XXI века», в рамках которого пройдет обучение студентов педагогических специальностей искусству дефиле и позирования, визажа, стиля одежды, фотопластики.
Старший преподаватель БГПУ Ирина Жарская заявила, что все это пригодится учителям, чтобы те стали «для нашего подрастающего поколения примером». «И наряду с профессиональными качествами важен имидж наставника», — заявила она, передает госагентство «Минск-Новости».
«Наши студенты познакомятся с успешными женщинами, титулованными красавицами и моделями, получат консультации профессиональных стилистов и визажистов, парикмахеров и фотографов. Будут мастер-классы по дефиле», — пообещала Ирина Жарская.
Ранее в одной школе Минска проблему стиля учителей уже решили централизованным способом. В школе № 101 Минска специальную форму ввели не только для учеников, но и для преподавателей. Администрация, учителя — все одеты в одном стиле: бело-черные цвета.
Однако некоторые чиновники хотят пойти ещё дальше и одеть вообще всех педагогов в одинаковые одежды. Как рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, в некоторых школах Минска педагогам уже начали рекомендовать надевать на работу деловые костюмы в определенной цветовой гамме или носить отличительный элемент, выбранный конкретным учреждением образования.