Доллар и евро снова пошли в рост 27.10.2023, 11:08

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Курсы валют на 27 октября.

Национальный банк Беларуси установил на 27 октября следующие курсы валют:

1 доллар США — 3,1979 белорусского рубля (рост на 0,30% по отношению к курсу на 26 октября).

1 евро — 3,3726 белорусского рубля (рост на 0,09%).

100 российских рублей — 3,4174 белорусского рубля (снижение на 0,22%).

10 китайских юаней — 4,3560 белорусского рубля (рост на 0,13%).

10 польских злотых — 7,5465 белорусского рубля (рост на 0,38%).

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