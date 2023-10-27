Доллар и евро снова пошли в рост
- 27.10.2023, 11:08
- 5,202
Курсы валют на 27 октября.
Национальный банк Беларуси установил на 27 октября следующие курсы валют:
1 доллар США — 3,1979 белорусского рубля (рост на 0,30% по отношению к курсу на 26 октября).
1 евро — 3,3726 белорусского рубля (рост на 0,09%).
100 российских рублей — 3,4174 белорусского рубля (снижение на 0,22%).
10 китайских юаней — 4,3560 белорусского рубля (рост на 0,13%).
10 польских злотых — 7,5465 белорусского рубля (рост на 0,38%).