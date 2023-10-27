В России заявили об атаке беспилотников на Курскую АЭС 6 27.10.2023, 11:05

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Один из дронов взорвался рядом со складом с ядерными отходами.

Три неизвестных беспилотника самолетного типа 26 октября вечером якобы атаковали Курскую АЭС в России. Один из дронов «взорвался рядом» со складом с ядерными отходами.

Как сообщает российский телеграмм-канал Baza, взрывные устройства на двух БПЛА по каким-то причинам не сдетонировали. А третий беспилотник якобы взорвался возле склада с ядерными отходами, в результате чего был поврежден фасад здания склада.

«Первый упал в зоне кинологического городка и не сдетонировал. Второй беспилотник - реактивный БПЛА самолетного типа - нашли лежащим на асфальте, беспилотник нес взрывное устройство, но оно не сработало. А вот третий беспилотник атаковал склад с ядерными отходами. По информации источников, в результате взрыва поврежден фасад здания склада», - пишет Baza.

Как рассказали источники телеграм-канала Astra, АЭС в течение вечера якобы атаковали как минимум три беспилотника.

«Первая атака 26 октября зафиксирована в 20:20 - БПЛА упал в зоне КПП административного комплекса 2 АЭС. Дрон не взорвался, повреждений нет. Вторая атака произошла в 21:30 - БПЛА упал в зоне кинологического городка АЭС, он не взорвался. Третья атака зафиксирована в районе 12 ночи. Беспилотник упал и взорвался рядом со складом с ядерными отходами. Посечен фасад здания склада. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», Курскую АЭС попытались атаковать три якобы украинских беспилотника.

«Вечером 26 октября была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе Курской АЭС.

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