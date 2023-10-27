Не успели станцевать «Лебединое озеро» 15 Кирилл Сазонов

27.10.2023, 20:43

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Кирилл Сазонов

Сообщение о смерти Путина переполошило Россию.

Смерть Путина.

Что бы я ни писал – главную новость не перебить. Слухи о смерти Путина, которые разогнал анонимный, пусть и известный Телеграм-канал, перекрыли все остальное.

При этом читатели разделились на две категории. Первые уверенно писали в комментариях, что все это «фейк» и «брехня».

Я даже напрягся немного. Так уверенно пишут, что очень похоже, они буквально час назад лично общались с живым диктатором. И потому могут быть стопроцентно уверены. Мне сложнее, мы не общаемся. Другие разрывались между надеждой на лучшее и открыванием шампанского прямо сейчас. Третьи ждали более реального подтверждения, тоже с робким оптимизмом. Я согласен – сам не поверю, пока не потыкаю палочкой. Но а теперь к сути.

Диктатор Путин старый и больной. Он точно не вечен. И многие из нас точно еще успеют станцевать под «Лебединое озеро» или что там теперь в России за музыку ставят? А никто не знает, такого праздника у них давно не было. Может в этот раз мы и торопимся, но маловероятно, что намного. Другое дело – что для нас это меняет? И вот этот вопрос гораздо важнее. Независимо от того, задаем мы его себе сегодня, через месяц или через несколько лет. Вопрос сложный и точного ответа никто не знает. Но те кто рассчитывают, что со смертью агрессивного диктатора наступит мир – по меньшей мере наивны. Не наступит.

В России начнется борьба за трон и за власть. В которой самые реальные шансы сейчас у так называемой группы Патрушева. Очень агрессивная клика, настроенная именно на самые жесткие военные сценарии. Конечно с учетом интересов большей части членов (как удачно это слово к ним всегда подходит!) «кооператива Озеро». Кто не впишется – заболеет. Сердце, страх перед падением из окна, ДТП, «прикре самогубство». В общем все, что циничные люди называют несчастным случаем. Потому что когда тебя вычеркивают из списка живых до срока после смерти покровителя – счастливым случаем назвать сложно. Есть вариант, что в результате кулуарной борьбы за трон, пришедшая к власти команда будет настроена не так жестко. И готова к переговорам при условии списания всех грехов на покойного. Кстати, очень страшно жить, когда соратники рассчитывают выкрутиться из проблем, списав все грехи на мертвого тебя.

Но есть проблема. Нынешняя российская элита не позволит себе настолько отступить, чтобы вернуть Украине Крым и заплатить компенсации с выдачей военных преступников. Теоретически розовые пони могли бы так сделать, но в борьбе за власть они будут отсеяны еще в первом туре. А мы намерены вернуть границы 1991 года. Так что война продолжится. С другой стороны, нет окончательных сценариев. И Запад может согласиться на вариант возвращения всех материковых территорий, а вопрос Крыма решается дипломатическим путем еще лет 10. И давить на нас. Увы, но мы очень сильно зависим от поставок вооружения. И от финансовой помощи.

Идеальным для нас был бы сценарий, когда борьба за власть после смерти диктатора выплеснется за пороги кабинетов и приведет к полноценным боевым действиям на территории агрессора. Что закончится расколом России. Но все это точно не будет сразу. Война сразу не закончится. Да и в перспективе, если Россия не расколется на десяток государств, у нас рядом останется безумный агрессивный сосед. Который никогда не захочет по доброй воле оставить нас в покое…

Кирилл Сазонов, t.me

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