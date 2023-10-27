Желающих купить большой ТРЦ сбежавшего инвестора в Каменной Горке не нашлось 2 27.10.2023, 11:24

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Что это за история, и что будет дальше.

Сегодня должен был пройти аукцион по продаже ТРЦ «Мега Парк» на пересечении улиц Каменногорской и Казимировской, но его не будет, потому что заявок никто не подал. Об этом сообщили Realt в Минском городском центре недвижимости, который является организатором торгов. Что это за история, и что будет дальше?

ТРЦ выставлялся на торги как не завершенный строительством незаконсервированный объект. Начальная цена — 121 073 360 белорусских рублей (больше 37 млн долларов).

Поскольку желающих участвовать в аукционе не нашлось, то, исходя из опыта, начальную цену снизят и выставят здание на повторные торги.

Что за история с ТРЦ «Мега Парк»?

ТРЦ начали строить по инвестдоговору еще в 2012 году и изначально хотели открыть в 2017 году. «Мега Парк» планировался как большой и современный комплекс с ледовой ареной и кинотеатром. Потом открытие перенесли на 2020-й год, но тогда оно снова не состоялось. Хоть здание практически достроили, но в какой-то момент работы остановились и внешне ТРЦ не меняется уже несколько лет.

Заказчиком строительства было ООО «Винтераинвест» с иностранным капиталом. В Мингорисполкоме потом рассказали, что инвестор сбежал, и достраивать объект собирался город. Но в итоге власти решили выставить его на аукцион.

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