Обострение на границе: почти все нелегалы имеют свежие российские визы 6 27.10.2023, 11:34

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В новой волне практически нет женщин с детьми.

В новой волне мигрантов, стремящихся преодолеть белорусско-польскую границу, практически нет женщин с детьми.

«За ситуацией следят польские службы. Они отмечают изменения в сравнении с началом миграционного кризиса. Вблизи границы нет мигрантов, а иностранцы ждут в ближайших городах, чтобы попасть в Польшу. Хотя ограждение на границе значительно уменьшило давление на польский участок, попытки нелегального проникновения на территорию ЕС все еще предпринимаются», — рассказал RMF.fm представитель Главного управления пограничной службы Польши Конрад Швед.

Сейчас почти все иностранцы, задержанные после попытки незаконного пересечения польской границы, имеют недавно выданные российские визы. Это означает, что основным направлением, откуда иностранцы попадают в Беларусь, является Россия, — подчеркнул Конрад Швед.

Это связано с введенной несколько месяцев назад блокировкой части прямого авиасообщения, в том числе с Ближнего Востока в Минск.

Швед также обращает внимание на тот факт, что все чаще попадаются иностранцы из Индии и Пакистана, в то время как изначально лидировали жители Ближнего Востока, Афганистана и африканских стран.

Интересно также, что в новой волне нелегальной миграции практически нет женщин с детьми.

По данным Подляшского отделения Пограничной службы, в октябре было совершено более полутора тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С начала года на польско-белорусской границе таких попыток было почти 22 тысячи.

Нелегальные мигранты, задержанные в этом году польскими пограничниками, прибыли из более чем 50 стран.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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