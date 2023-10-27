Российский топ-пропагандист пришел в ярость из-за отстранения от Кубка мира 14 27.10.2023, 11:40

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Дмитрий Губерниев

И вспомнил о пиратском флаге «Веселый Роджер».

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который в марте 2022 года вел Z-концерт в Лужниках, раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за отказ возвращать спортсменов из РФ в свои соревнованиях. Пропагандист обвинил организацию в том, что она наносит вред атлетам, а без представителей РФ «турниры невозможны».

Об этом Губерниев заявил в комментарии информационному агентству РИА «Новости».

Журналист начал раздавать советы FIS о том, как должна функционировать организация, у которой, по его словам, «падают просмотры, и все в лыжах плохо, вид спорта умирает», что усугубляется отсутствием на Кубке мира представителей РФ.

«Совет FIS лучше бы подумал о том, что происходит с лыжами, потому что они гробят лыжи. Россия – абсолютный гегемон, мало того, что она не выступает, так дистанции уравняли среди мужчин и женщин, и организация соревнований чудовищная. У них падают просмотры, и все в лыжах плохо, еще и русских нет. Вид спорта умирает, в гробик FIS еще и гвоздики забивает. Можно дать им в руки флаг с черепом и костями (пиратский флаг «Веселый Роджер»— ред.), пусть они ходят по Европам и размахивают им», – сказал Губерниев.

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