Украинские политики: Царева не резали, в него стреляли 8 27.10.2023, 11:55

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Олег Царев

Предатель находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал сайт Charter97.org, в оккупированном РФ Крыму было совершено нападение на бывшего народного депутата Украины Олега Царева, который после 2014 года сбежал в Россию.

Вначале российские СМИ сообщили, что депутат-предатель получил ножевые ранения.

Позже украинские политики уточнили информацию о характере нападения на Олега Царева.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на участников украинского сопротивления в Крыму сообщил, что ранен Царев из огнестрельного оружия.

«По Цареву. С места #НашіОчіВсюди говорят, что не ножом, а огнестрельные ранения. Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере – приятные», – отметил он.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что место жительства Царева было «секретом Полишинеля». Так что если бы кто-то хотел его ликвидировать – отыскать предателя было максимально просто.

«Что касается Царева, то все знают, что он бежал в оккупированный Крым и уже давно живет в Ялте, там владеет санаторием им. Кирова. Кстати, где-то в 2019 году Аксенов пытался у него фактически отжать и продать другие санатории, которые арендует в Алуште фирма Царева. То есть – где жил Царев, где он ходил, чем занимался – достаточно известная информация, в Ялте так точно все были в курсе. И, думаю, не только там», – отметил нардеп.

По данным Гончаренко, состояние Царева после ночного происшествия медики оценивают как тяжелое.

«Царев в тяжелом состоянии в больнице, держим кулаки, чтобы уже и не вышел оттуда... В Царева стреляли, не резали. Лежит в реанимации», – написал он.

В свою очередь коллаборант Владимир Рогов пишет о том, что Царев якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии. По его данным, в Царева стреляли.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», - сообщил Рогов.

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