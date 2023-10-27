Русский оккупант пролетел в воздухе почти 40 метров после взрыва БТР, на котором он ехал 20 27.10.2023, 12:21

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Рекордный полет показали на видео.

Украинские воины зарегистрировали рекордный полет тела российского оккупанта, после взрыва БТР, на котором он ехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись подрыва на противотанковой мине вражеской бронемашины с регистрацией рекордного полета опубликована в соцсетях.

«Российский военнослужащий, перемещаясь на броне БТР во время штурма оккупантов на одном из участков фронта, сам на то не надеясь, установил мировой рекорд в прыжках в длину. Можно ли считать допингом взрывную силу мины, которая помогла ему пролететь 36,75 метров? В любом случае, на такую олимпиаду россиян можно допускать», - говорится в комментарии к видео.

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