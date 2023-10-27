закрыть
27 октября 2023, пятница, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Русский оккупант пролетел в воздухе почти 40 метров после взрыва БТР, на котором он ехал

20
  • 27.10.2023, 12:21
  • 13,246
Русский оккупант пролетел в воздухе почти 40 метров после взрыва БТР, на котором он ехал

Рекордный полет показали на видео.

Украинские воины зарегистрировали рекордный полет тела российского оккупанта, после взрыва БТР, на котором он ехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись подрыва на противотанковой мине вражеской бронемашины с регистрацией рекордного полета опубликована в соцсетях.

«Российский военнослужащий, перемещаясь на броне БТР во время штурма оккупантов на одном из участков фронта, сам на то не надеясь, установил мировой рекорд в прыжках в длину. Можно ли считать допингом взрывную силу мины, которая помогла ему пролететь 36,75 метров? В любом случае, на такую олимпиаду россиян можно допускать», - говорится в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин