В Минске судят преподавательниц университетов и заведующую студенческого общежития

В Минске судят преподавательниц университетов и заведующую студенческого общежития6
- 27.10.2023, 12:25
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За участие в демонстрациях.
Суд Фрунзенского района начал рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 342 УК, заведенного на преподавательниц университета Наталью Сивицкую, Надежду Старовойтову и заведующую студенческого общежития Елену Дробудько. Их обвиняют в участии в акциях протеста в 2020 году и подписке на «деструктивные» каналы, пишет nashaniva.com.
Политзаключенная Наталья Сивицкая до задержания работала доцентом кафедры белорусского и русского языков Белорусского государственного университета физической культуры, кандидат филологических наук. В видео в провластных каналах она говорит, что участвовала в протестах.
Надежда Старовойтова — преподаватель белорусского языка, кандидат филологических наук и доцент кафедры белорусского и русского языков. Надежду задержали 23 июля. В видео она говорит, что посещала митинги в 2020 году, во время которых выходила на дорогу и была подписана на «деструктивные» каналы.
Елену Дробудько задержали в начале августа. Она работала заведующей общежития №4 БГЭУ.
Провластные телеграм-каналы утверждают, что женщина «подстрекала студентов к участию в нарушении закона в 2020 году и агитировала против власти до сих пор». На видео задержанная говорит, что участвовала в одной из мирных акций протеста в 2020-м году.
Дело назначена рассматривать судья Елена Бушева.