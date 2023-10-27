Автократы Шредингера 4 Егор Седов

27.10.2023, 12:32

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Почему рябь по медиапространству прошла именно в конце октября?

По поводу доверия фейкам - или не вполне фейкам.

Доверяющих фейкам сравнивают с заряжавшими воду у Чумака, с верящими в чудодейственность Кашпировского. Все это видели, очень много публикаций - граждане смеются над этими доверчивыми, головами качают, но почти никто не пытается разобраться, исследовать явление.

В связи с этим вопрос 1. Почему никто и никогда не пытается понять, откуда у советского человека вообще взялось это мифологическое сознание? Вроде бы, атеистическая идеология в СССР, а вот поди ж ты!.. И ведь ни разу не глубинный народ воду заряжал и Кашпировского смотрел. Чаще это - образованные горожане (характернейший типаж - героиня Гурченко в «Любовь и голуби»).

Есть и ответы. а) Недостаток информации. б) Недоверие («Они все скрывают!» - или «скрывали») в) В реальности - ни разу не атеистическая идеология в СССР (ожидание «чуда» - коммунизма и т.д.) г) Т.н. «научная картина мира» несколько... скажу - достала. А потому что очень многое - «за кадром». д) Разочарованность. Сейчас многие пункты только углубились.

Вопрос 2. Сегодня многие уже видели вероятный фейк. Которому многие очень хотят поверить. Не стану повторять, к утру увидят, наверное, все. Но почему именно сегодня «насвистели»? Ответов у меня пока нет.

В принципе, судьба почти любого автократа - стать в конце концов автократом Шредингера.

Кажется, Ким Чен Ира (Кима II) южнокорейские СМИ хоронили раз восемь - пока таки не отправился в мавзолей.

День свободы отмечается теми, кто его отмечает, 5 марта. Но умер ли Сталин 5 марта? Вероятно, нет. Вероятно, сводки о состоянии здоровья начали выпускать уже после его смерти. Есть мнение, что «точку невозврата» он прошел в конце февраля - как раз в то время, когда по Москве стали распространяться самые жуткие слухи о готовящейся депортации евреев.

Салазар после падения со стула и инсульта реально существовал еще несколько лет. Но так существовал, что его «стая товарищей» приносила ему газету в единственном экземпляре...

В конце протестного 2009 года в Иране случилось что-то странное: в один из дней дикторы на ТВ оделись в траур, была изменена сетка передач. Но рахбар Али Хаменеи жив и по сию пору.

А император Цинь Шихуанди, скончавшийся после принятия пилюль бессмертия (Судьба - дама необычайно ироничная), продолжил после смерти свое путешествие по стране, принимая доклады от высших сановников и даже отвечая на письма - через них же).

Есть вопросы и по казненным/убитым автократам: а это точно они? Даже в историях Каддафи и Чаушеску нашлись некоторые нестыковки.

Поэтому ничему не надо верить - но и полностью отвергать тоже не надо. Чем более закрывается от народа автократ, тем больше он становится похожим на Цинь Шихуанди.

Ну, и вопрос: почему рябь по медиапространству прошла именно в конце октября? Ответа, повторюсь, пока что нет.

Егор Седов, t.me

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