«Живут, гады, счастливо — кого поймаете, убейте»
- 27.10.2023, 12:50
- 8,364
Эксклюзивная запись переговоров боевиков ХАМАС во время нападения на дома израильтян.
В распоряжении издания BILD оказалась эксклюзивная запись телефонного разговора одного из боевиков ХАМАС со своим начальством в секторе Газа в разгар резни 7 октября.
Из записи следует, что террористическая группировка даже не пытается скрыть свои зверства: некоторые боевики во время разговора даже хвастались тем, как много мирных жителей им удалось убить.
Вот некоторые реплики из этого разговора:
— Сообщите всей семье Абу Айяда, что мы внутри! Сообщите всем членам дома, что мы внутри! Клянусь Аллахом, мы уничтожим их всех! (На фоне звучат выстрелы)
— Выходите! Обыщите дом! Может кто-нибудь сказать мне, что происходит? Абу Халил, куда ты пропал? Сядь на мопед Халила и расскажи им, что сделал их сын.
— Живут, гады, счастливо, а нас выгнали. Я прокляну их, одного за другим. Вперёд, вперёд! Кого поймаете, убейте!
— Останься на связи, ты сейчас услышишь выстрелы. Я хочу выстрелить в дверь, чтобы открыть ее. Потому что они (вероятно, речь идет о детях) хотят поговорить со своими родителями. Они хотят поговорить со своими родителями и попрощаться. Я вернусь.