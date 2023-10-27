«Живут, гады, счастливо — кого поймаете, убейте» 27.10.2023, 12:50

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Эксклюзивная запись переговоров боевиков ХАМАС во время нападения на дома израильтян.

В распоряжении издания BILD оказалась эксклюзивная запись телефонного разговора одного из боевиков ХАМАС со своим начальством в секторе Газа в разгар резни 7 октября.

Из записи следует, что террористическая группировка даже не пытается скрыть свои зверства: некоторые боевики во время разговора даже хвастались тем, как много мирных жителей им удалось убить.

Вот некоторые реплики из этого разговора:

— Сообщите всей семье Абу Айяда, что мы внутри! Сообщите всем членам дома, что мы внутри! Клянусь Аллахом, мы уничтожим их всех! (На фоне звучат выстрелы)

— Выходите! Обыщите дом! Может кто-нибудь сказать мне, что происходит? Абу Халил, куда ты пропал? Сядь на мопед Халила и расскажи им, что сделал их сын.

— Живут, гады, счастливо, а нас выгнали. Я прокляну их, одного за другим. Вперёд, вперёд! Кого поймаете, убейте!

— Останься на связи, ты сейчас услышишь выстрелы. Я хочу выстрелить в дверь, чтобы открыть ее. Потому что они (вероятно, речь идет о детях) хотят поговорить со своими родителями. Они хотят поговорить со своими родителями и попрощаться. Я вернусь.

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