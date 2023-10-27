Легендарная группа «Бартосікі» выступает по Вроцлаве уже сегодня 1 27.10.2023, 12:56

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Вход свободный.

Во Вроцлаве сегодня пройдет литературно-музыкальный вечер певицы Юстины Карпилович и семейной группы «Бартосікі» под названием «Старыя анэкдоты Зьмітра і новыя песні Юстыны».

Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы.

«Не смотря на свой юный возраст, Юстина Карпилович имеет в своем багаже уже несколько десятков песен. Это песни — рефлексии на происходящее с нашей страной и как это сказывается на ее друзьях и родных», — подчеркивают организаторы.

Семейная группа «Бартосікі» существует с лета 2020 года. Ее самые лучшие выступления прошли в осенних минских дворах.

«На тех дворовых концертах была самая благодарная публика. Они пели народные и авторские песни. На своем концерте группа хочет восстановить ту атмосферу свободного Минского двора», — утверждают организаторы.

Вечер пройдет 27 октября с 18:00 до 19:30 во Вроцлаве в «Клубе Музыки и Литературы» по адресу площадь Т. Костюшко 10.

Вход свободный. Донаты выступающим приветствуются. Концерт пройдет при содействии фонда «Za Wolność Waszą i Naszą».

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