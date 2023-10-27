Латвия готовит конфискацию авто на российских номерах: их передадут Украине 13 27.10.2023, 13:03

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Сейм принял в первом чтении поправки в закон.

В Латвии сделали серьезный шаг к началу конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передаче Украине. Соответствующие законодательные поправки принял в первом чтении Сейм Латвии.

Об этом говорится в сообщении латвийского парламента. «Поправки к Закону о дорожном движении предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок», – указано в сообщении.

Речь идет о сроке в три месяца с момента вступления поправок в силу. Кроме того, собственников авто при изъятии транспортного средства оштрафуют на сумму от 750 до 2000 евро.

Планируется, что поправки будут окончательно приняты и вступят в силу в середине ноября. То есть конфискацию российских автомобилей в Латвии могут начать с середины февраля.

Авто на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении в Латвии только транзитом на 24 часа. При этом владелец авто с российской регистрацией при въезде в страну должен будет предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе в специальной электронной системе.

Ожидается, что конфискованные транспортные средства будут переданы Украине, сообщают авторы законопроекта.

Напомним, авто с российскими номерами уже не могут въезжать в Латвию. Аналогичные решения приняты во всех странах ЕС, которые граничат с РФ, а также в Норвегии, через которую россияне ввозили свои машины обходным путем.

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