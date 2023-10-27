В Минске с молотка продают большую квартиру в доме возле парка Победы 3 27.10.2023, 13:20

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Но есть нюанс.

На аукционе «БелЮрОбеспечения» будут продавать четырехкомнатную квартиру в Минске, которая расположена недалеко от центра города. В жилье прописаны четыре человека, в том числе ребенок, пишет zerkalo.io.

Четырехкомнатная квартира, которую пускают с молотка, находится в Центральном районе Минска в доме № 8 на улице Нововиленской. Рядом — строящийся жилой комплекс «Левада», река Свислочь и парк Победы.

Дом, в котором расположена квартира, был построен в 2004 году, он сделан из кирпича и газосиликатных блоков. Жилье, которое выставляют на торги, находится на втором этаже.

Общая площадь жилья составляет почти 117 «квадратов», жилая — 73 м². Все комнаты в квартире изолированы, самая большая занимает больше 28 м², средняя — чуть больше 19, две маленькие почти одинакового метража — около 12.

Кухня и коридор одинаковой площади — 17,1 м². Есть десятиметровая лоджия, выходить на которую можно из кухни и большой комнаты. В квартире есть два санузла. Судя по фото, состояние квартиры хорошее.

За жильем числятся обременения в виде ипотеки и четырех зарегистрированных в ней человек, среди которых один несовершеннолетний.

Торги начнутся с начальной цены, которая составляет 467 000 рублей. Сейчас идет регистрация участников, она продлится до 13 ноября. Если желающие купить квартиру найдутся, то сами торги состоятся 14 ноября.

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