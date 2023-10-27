Зеленский: Войска РФ потеряли минимум бригаду под Авдеевкой 1 27.10.2023, 13:23

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Президент Украины раскрыл на переговорах с Риши Сунаком детали боев за город.

Войска РФ потеряли минимум бригаду, пытаясь окружить Авдеевку, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время телефонного разговора.

«Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял как минимум бригаду», — отметил украинский президента.

Во время переговоров Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.

Глава украинского государства также рассказал британскому премьеру о ситуации в Черном море и действиях России, которые создают опасность для гражданского судоходства.

Зеленский заверил, что при всех угрозах зерновой коридор продолжит функционировать. Собеседники обсудили дальнейшую работу по внедрению страхования гражданских судов.

Лидеры также поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Они скоординировали позиции по сотрудничеству на международных площадках и сохранению международной поддержки Украины.

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