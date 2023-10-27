Явлинский опозорился скандальным заявлением о Крыме 27 27.10.2023, 13:27

15,592

Григорий Явлинский

Российский политик предложил себя в качестве «переговорщика» с Украиной.

Основатель российской либеральной партии «Яблоко», бывший кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский сделал скандальное заявление относительно принадлежности оккупированного РФ Крыма.

Говоря об административном делении в бывшем СССР он подчеркнул, что зачастую внутренние границы проводились исходя их политико-административной целесообразности. По его мнению, это же касается и Крыма, сообщает glavred.info.

«В этом смысле когда-то и Крым передали Украине тоже с этой целью – просто чтобы удобней было управлять. Больше ничего. Никакого принципиального содержания в этом в этом не было, ну, потому что все знали, что Крым никогда не был частью, я не знаю, национальной украинской территории или еще что-то такое», - заявил российский «либерал».

СМИ обратили внимание, что Явлинский также в духе Кремля называет развязанную РФ войну с Украиной «специальной военной операцией».

Накануне появилась информация о том, что Явлинский встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

Лидер «Яблока» на встрече с Путиным заявил о готовности стать переговорщиком с Украиной об остановке боевых действий.

В частности, сообщалось, что главной темой встречи была «необходимость соглашения о прекращении огня» в зоне «военной спецоперации» в Украине. При этом кто именно должен прекратить огонь, в релизе «Яблока» не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».