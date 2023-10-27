В Беларуси прошел «хапун» на предприятиях 7 27.10.2023, 13:32

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Облава произошла на «Лидском пиве» и заводе «Полимир».

В Беларуси прошел «хапун» на предприятиях. На «Лидском пиве» задержали не менее шести сотрудников, на заводе «Полимир» в Новополоцке — троих после общение с провокатором из чат-рулетки, на одного человека завели уголовное дело, сообщает zerkalo.io со ссылкой на правозащитников.

На ОАО «Лидское пиво» облава произошла около 10.00 утра 27 октября, сообщает канал «Задержания, суды в Лиде». Были задержаны не менее шести сотрудников, по какой причине и где они сейчас — неизвестно.

Напомним, ранее на крупных лидских предприятиях проходили массовые задержания за «экстремистские» подписки.

24 октября были задержаны трое сотрудников цеха № 201 завода «Полимир», пишет телеграм-канал «„Нафтан“ против экстремизма» со ссылкой на службу охраны. Сообщается, что двое из них были задержаны прямо на своих рабочих местах, на одного завели уголовное дело.

Мужчин задержали по доносу известного провокатора Юрия Комара, с которым они во время застолья поспорили через сервис для видео- и текстового общения «чат-рулетка».

По ходу диалога, который начался как обычная беседа, обсуждение превратилось в политическую дискуссию, в которой один из сотрудников «Полимира» выразил свои политические взгляды достаточно откровенно. Запись диалога Юрий Комар выложил на YouTube, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

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