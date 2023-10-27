В Беларуси создали женский хоккейный чемпионат 5 27.10.2023, 13:50

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Там будет всего три команды.

Впервые в истории белорусского хоккея учреждена Лига женского хоккея, сообщает Федерация хоккея Беларуси.

Будут сформированы три команды, скомпонованные по географическому принципу:

• команда, представляющая преимущественно столичный регион;

• команда, представляющая западный и центральный регионы, в состав которой вошли хоккеистки Гродненской, Брестской и Минской областей;

• команда северного и восточного регионов, объединившая спортсменок из Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Все команды проведут по 16 матчей за сезон, которые вложат в четыре игровые недели: одну осенью, одну зимой и две весной.

По итогам регулярного чемпионата будут определены два финалиста, которые разыграют звание чемпиона в финальной серии. При этом команде, занявшей первое место по итогам регулярки, будет достаточно одной победы. Команде же, занявшей второе место, для завоевания золотых медалей предстоит победить дважды.

Старт чемпионата — 30 октября.

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