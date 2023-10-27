Эксперт назвал событие, которое точно подтвердит смерть Путина 17 27.10.2023, 13:58

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Фото: Getty images

В этом случае слухи могут оказаться правдой.

В ночь на 27 октября российские Telegram-каналы разразились сенсационной новостью о якобы смерти главы РФ Владимира Путина.

Если в ближайшее время в стране сменится премьер-министр, то, скорее всего, слухи правдивы. Об этом рассказал известный российский политик и историк Дмитрий Чернышевский в YouTube.

Чернышевский усомнился в достоверности слухов о смерти Путина. Однако, отметил он, такой сценарий вполне может быть реальностью. Более того, подобное не было бы чем-то новым в истории.

«Если он действительно умер, думаете, кто-нибудь нам сообщит? Если будет не надо, не сообщат. Может и виртуальный Путин долгое время править страной. Когда умер император Цинь Шихуанди, то придворные скрыли его смерть и еще несколько месяцев управляли страной от лица трупа, которого возили в повозке на тележке в паланкине.

Поскольку он вонял, сказали, что император захотел рыбы, привезли воз тухлой рыбы и туда вывалили. Вот с тухлой рыбой он и ездил. И ничего - китайцы все слопали. От имени этого мертвого разлагающегося тела приказы рассылали, убили наследника, лучшего полководца, в общем, захватили власть», - рассказал Чернышевский.

Он не исключил, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев может скрывать смерть диктатора, чтобы захватить власть.

И если это правда, то, заверил Чернышевский, скоро об этом станет известно. Есть ключевой маркер, который косвенно укажет на смерть Путина: смена главы правительства.

«По Конституции Путину наследует премьер-министр Мишустин, поэтому верный знак, что Путин помер - объявление об отстранении Мишустина и объявление премьером Патрушева. Нужно на это ориентироваться... Если сейчас будет приказ Мишустину покончить с собой, срочно возведут этого Дмитрия Патрушева (сын секретаря СНБО Патрушева - ред.) в премьер-министры, тогда значит точно помер, а там (во главе России - ред.) двойник. Сейчас быстренько сдаст власть, а потом тоже умрет… Если Путин не умер, ничего этого не будет. Очень скоро и очень просто узнаем», - сообщил Чернышевский.

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