В Минске выбрали лучший район 8 27.10.2023, 14:01

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Замеряли степень благоустройства и работы ЖКХ.

В Минске выбрали район, в котором, по мнению специальной комиссии, лучше всего со своей задачей справляются службы ЖКХ. Так, на первом месте оказался Ленинский район. Вторым идет Первомайский район столицы. На третьем месте – Фрунзенский. Об этом пишет Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

После того, как районы были проверены, места распределены, состоялось торжественное награждение.

Как говорится в публикации, районы оценивали по пяти номинациям. Среди них бралось во внимание техническое обслуживание жилищного фонда, смотрели также на цветочное оформление палисадников или балконов, выбирали образцовый подъезд, выясняли, где лучше всего произведено цветочное оформление предприятий.

В подведении итогов важную роль сыграл объезд дворовых территорий, которые находятся на обслуживании организаций ЖКХ. Комиссия сделала это в сентябре.

Сообщается также, что такой конкурс собираются устраивать теперь ежегодно.

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