Брэд Питт обнародовал письмо российского водочного магната, адресованное Анджелине Джоли 16 27.10.2023, 14:06

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Знаменитый актер обвинил свою бывшую жену в «сговоре».

Голливудский актер Брэд Питт обнародовал письмо российского водочного магната Юрия Шефлера, адресованное его бывшей жене Анджелине Джоли.

Питт обвинил российского миллиардера в сговоре со своей бывшей женой в ожесточенной битве за винодельню Chateau Miraval и представил в суде электронное письмо, которое Шефлер отправил актрисе, приглашая ее посетить его шотландский замок, пишет Daily Mail.

Питт и Джоли объявили о разводе в 2016 году, но в 2022 году актер подал иск в суд из-за продажи бывшей супругой доли винодельни Chateau Miraval без его согласия. Джоли продала долю в 2021 году группе Stoli Шефлера за $64 млн.

В мае 2022 года российский миллиардер отправил Джоли электронное письмо, обвинив Питта в попытке «саботировать» их сделку. 56-летний Шефлер также пригласил актрису навестить его в своем роскошном поместье в Шотландии.

«Этим письмом я хотел бы поблагодарить вас за сделку, которую мы заключили. Я доволен сделкой, несмотря на текущие разногласия с г-ном Питтом по поводу его попыток саботировать и избежать подписания акционерного соглашения. Однако я надеюсь, что со временем мы станем надежными партнерами и будем получать удовольствие от совместного бизнеса. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону. Мое приглашение посетить мое поместье Тульчан в Шотландии остается открытым для вас и ваших детей в любое время», — пишет Шефлер.

Летом этого года бывшая компания Джоли, которую она продала Шефлеру, обвинила Питта в «захвате и разграблении» виноградника во Франции. Джоли и Питт купили Chateau Miraval за 25 млн евро в 2008 году. При разводе в 2016 году актеры договорились никогда не продавать свои доли в бизнесе и шато без согласия другого. Также они создали бренд розового вина с помощью винодела из Роны Марка Перрена. В 2022 году он принес прибыль более 15 млн евро.

Несмотря на предварительные договоренности, в 2021 году Джоли продала компанию Nouvel, в котором находилась ее доля Chateau Miraval. Покупателем выступила основанная российским миллиардером Юрием Шефлером группа Stoli.

Компания подала иск к Питту и его партнерам в суд Калифорнии 10 июля. В компании утверждают, что Питт и его партнеры задолжали Nouvel более $350 млн.

В компании утверждают, что Питт «предпринимал все более возмутительные действия, чтобы сохранить контроль» над шато и лишить компанию ее активов. Также истцы заявляют, что после развода с Джоли Питт «разработал пока успешный план по захвату фактического контроля над Chateau Miraval».

Также в иске говорится, что Питт лишил группу Шефлера права управлять компанией, отказавшись назначить независимых директоров в совет базирующейся в Люксембурге организации, через которую работает винодельня.

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