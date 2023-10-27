Оккупанты нарисовали самолеты МиГ-31 на аэродроме «Бельбек» в Крыму 2 27.10.2023, 14:17

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Уловку россиян разоблачили по фото со спутника.

Российские оккупанты решили скрыть от глаз партизан и бойцов Сил обороны Украины количество своей авиации, которая стоит на аэродроме «Бельбек» в Крыму. Там захватчики просто дорисовали себе несколько самолетов МиГ-31.

На это указал OSINT-расследователь MT Anderson. В соцсети X (бывший Twitter) он опубликовал спутниковые фото, разоблачающие ложь российских военных.

Напомним, что после оккупации Крыма в 2014 году страна-агрессор превратила международный аэропорт «Бельбек», обслуживавший Севастополь и другие города полуострова, в авиабазу Воздушно-космических сил РФ. С тех пор аэродром закрыт для гражданской авиации, оккупанты используют его в своих военных целях.

На прошлой неделе MT Anderson сообщил, что ВС РФ разместили там дополнительные самолеты МиГ-31, которые в модификации «К» способны запускать ракеты «Кинжал».

OSINT-специалист подчеркнул, что российские двухместные сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики дальнего на аэродроме действия под Севастополем оказались фальшивкой.

Он привел несколько фактов, четко прослеживаемых по спутниковым снимкам. По его словам, на аэродроме действительно заметны разные истребители и штурмовики – к примеру, Су-27, Су-30 и Су-34, а также четыре МиГ-31.

Однако именно последние дополнительные самолеты, говорит специалист, россияне просто нарисовали на стоянке. На снимке со спутника можно заметить явное отсутствие тени от МиГ-31.

«ВКС РФ используют ангары для сокрытия/защиты самолетов», – добавил расследователь.