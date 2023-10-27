На аукционе снова продавали имущество Виктора Бабарико 3 27.10.2023, 14:20

9,476

Чем закончились торги.

Со второго раза на аукционе «БелЮрОбеспечения» продали две модели часов Виктора Бабарико, пишет zerkalo.io.

Напомним, о том, где находится Виктор Бабарико, и в каком он состоянии, нет информации шесть месяцев.

Аукционы по продаже двух моделей часов Виктора Бабарико состоялся вчера, 26 октября. На каждый из них зарегистрировались по четыре участника.

Продавали часы Vacheron Constantin и Patek Philippe, обе модели в прошлый раз не были проданы.

На первую модель была назначена стартовая цена сперва 39 400 рублей, потом ее снизили до 31 520 рублей. В итоге лот продали за 48 829 рубля 60 копеек.

Модель Patek Philippe была самой дорогой среди продаваемых часов Бабарико. Начальная цена ее была 47 500 рублей, впоследствии ее снизили до 38 000 рублей. На торгах эти часы продали за 52 560 рублей.

Отметим, что имущество Виктора Бабарико начали продавать в 2021 году. С молотка ушел арестованный автомобиль Ford Fiesta. Также выставляли на торги оптический прицел, принадлежащий политику, и доли в уставном капитале трех компаний — «Приватлизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации». В этом сентябре продали семь наручных хронометров Виктора Бабарико.

Напомним, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 12 мая 2020 года заявил о своих президентских амбициях. К моменту регистрации кандидатов Бабарико был уже задержан. В регистрации ему отказали на основании информации из письма КГК.

6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор, Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также в совершении финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем. Виктор Бабарико на суде свою вину не признал.

Вечером 26 апреля 2023 года появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

27 апреля штаб Виктора Бабарико сообщил, что экс-банкир оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось. 29 апреля представитель администрации исправительной колонии заявил, что заключенный Бабарико «жив и здоров» и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. В приеме было отказано.

С тех пор нет никакой информации о местонахождении и состоянии Виктора Бабарико.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».