Фатальная ошибка Кремля 1 Сергей Климовский

27.10.2023, 14:28

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Чекисты пристрелят Лаврова как загнанную лошадь?

В выходные минувшей неделе в СМИ появилась информация о созыве Ираном в понедельник 23 октября в Тегеране экстренной встречи глав МИД шести государств – Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и РФ. Тема встречи не разглашалась. В итоге выяснилось, причина ее – Франция и инициатор не Тегеран, а Москва.

Серия заявлений армянской делегации во главе с депутатом Андраником Качаряном, находившейся в Париже, и его французских визави, включая министра обороны Себастьяна Лекорню, вызвала зубовный скрежет в Москве. Французы обещали армянам переоснастить их ПВО и широкую поддержку в военной сфере. Промелькнули и намеки на возможность заключения военного союза между Арменией и Францией. Появилась и нечетка информация об интересе французской нефтедобывающей компании «Тоталь» к запуску автодороги из Баку в Нахичевань через территорию Армении. Если добавить к этому регулярные заявления Пашиняна и членов его правительства о том, что Москва использовала и бросила Армению, то естественно, что в Кремле не первый месяц пугают себя картинками входа французской армии в Ереван и Гюмри. Заодно и картинкой выхода Армении из ОДКБ, так как члену этого блока Франция новое оружие вряд ли продаст, – такое не одобрят в НАТО.

Как Франция доставит в Армению системы ПВО – большая загадка, так как Турция и Азербайджан через свою территорию их не пропустят. Остаются подсанкционный Иран и Грузия с правящей в ней пророссийской «Мечтой». Вероятность провоза через них низкая, но несмотря на это в Кремле настолько встревожились, что попросили МИД Ирана срочно собрать в Тегеране совещание пяти кавказских государств и РФ.

Сам факт обращения Москвы к Тегерану с этой просьбой очень интересный показатель потери ею авторитета и влияния на Кавказе. Но принимая такое решение в Кремле вряд ли догадывались, насколько оно станет фатальным для него.

Москва не смогла просто прикрикнуть на Ереван за его «военно-полевой роман» с Францией и пригрозить отключить Армении свет и газ, как это с 2004 г. она регулярно проделывала с Украиной. Не смогла, так как в ООН, в США и ряде стран Европы после исхода армян из Карабаха принято сочувствовать им. Если Москва отключит Армении свет и газ, то не только армяне всего мира начнут кричать о геноциде, который устроила РФ. Шум будет такой, что все забудут не то что об Украине и Сирии, но даже о войне джихадистов из Газы с Израилем.

Может это звучит парадоксально, но Армения только выиграла от восстановления Азербайджаном своей юрисдикции в Карабахе. Теперь у нее большая свобода действий в отношениях с РФ и минимум до середины 2024 г. она защищена от экономических атак той. Москва еще может запретить продажу в РФ коньяка из Армении, но уже не может отключить ей свет и газ.

В результате Москва не только не смогла накричать на Ереван, но и устроить в Сочи очередную безрезультатную встречу Пашиняна с Алиевым, притом, что пыталась. На эту попытку указывает интервью Андраника Качаряна российской радиостанции «Спутник» в Париже. На обвинение «Спутника», что Армения бойкотирует российские переговорные площадки Качарян ответил: «Конечно не бойкотирует. Пока не бойкотирует». Отголоском этого стал и отказ Москвы утвердить Гургена Арсеняна новым послом Армении в РФ. Москва обвинила его в русофобии, о чем стало известно как раз в день совещания в Тегеране. Между Москвой и Ереваном явно бродит призрак дипломатического кризиса.

В свою очередь у Алиева тоже не было никакого интереса ехать в Сочи. Он съездил 13 октября в Бишкек на саммит СНГ, при том, что Азербайджан не член этой организации. Алиев ехал с расчетом договориться с каким-нибудь из Путиных о досрочном выводе войск РФ из Азербайджана. Их пребывание там уже бессмысленно и ни чем не оправдано. Но это не удалось. Москва согласилась лишь сократить в два раза число своих блокпостов и патрулей на дороге Лачин – Ханкенди и на совместные патрули с азербайджанской армией.

В итоге Москве пришлось отказаться от встречи на троих в Сочи и просить Тегеран организовать встречу «3 + 3», на которую могли приехать все. Но Грузия в последний момент передумала и глава ее МИД не прилетел в Тегеран. В «Мечте» логично решили, что ехать в Тегеран обсуждать с РФ армяно-азербайджанские отношения, когда войска РФ оккупируют Грузию, – это резать свой рейтинг перед выборами.

В Иране охотно откликнулись на предложение Москвы, так как Тегеран уже 40 лет как не то место, где проходят международные встречи. Открыл ее и председательствовал на ней президент Ирана Ибрахим Раиси. Он заявил, что Иран готов помочь Азербайджану и Армении подписать мирный договор. Но при условии, что в этом не будет участвовать Франция и далее последовали обычные нарративы Тегерана о том, что США и Запад в целом только разрушают мир и стабильность везде. До рассуждений о преимуществах шиитской версии ислама над всем, что придумало человечество, все-таки не дошло.

По сути Раиси озвучил ту повестку, с которой прилетел в Тегеран лавров. Тем самым лавров оказался пятым лишним на встрече и, возможно, уже тогда начал догадываться о фатальной ошибке, допущенной Кремлем. Иран сделал все, как просил Кремль, но стал перетягивать одеяло на себя. Де-факто Раиси предложил Азербайджану и Армении подписать мирный договор не в Брюсселе или в Москве, а в Тегеране. С этим сразу согласился глава МИД Азербайджана, где идет активная атифранцузская кампания из-за поддержки Парижем Армении. Он заявил, что в переговорах должны участвовать только государства региона. Главы МИД Армении и Турции попросили время, чтобы обдумать это предложение.

В результате Лавров стал не только неприятен, но и неинтересен всем участникам совещания, так как оказалось, что с ним не о чем говорить. За него все сказал Раиси, а Москва также далека от Кавказа, как и Париж и гораздо больше, чем тот подпадает под иранские нарративы. Лавров после предложения Раиси уже не мог навязывать на встрече Москву или Сочи как место подписания договора. По сути возник вопрос, а что он здесь делает и зачем нам эта Москва, оккупирующая Северный Кавказ. Тем самым лавров из просто унылой лошади превратился в опущенную унылую лошадь, с которой никто не хотел говорить. Лавров это понял и на брифинге для прессы РФ вечером 23 октября старался съехать на сектор Газа, вместо того, чтобы поведать о грандиозных успехах своей дипломатии в Тегеране.

Если до 23 октября Кремль прикладывал огромные усилия, чтобы Азербайджан и Армения подписали договор в Москве, а не в Брюсселе, то с 23 октября в качестве места подписания возник еще и Тегеран. При чем возник стараниями самого Кремля и отыграть назад уже нельзя. В Тегеране слишком вошли во вкус, а ругаться с ним Москве совсем не с руки. Пашинян как в воду глядел, когда говорил, что РФ уходит с Кавказа, а Качарян был прав, когда сказал, что Армения лишь временно не бойкотирует российские переговорные площадки.

Может показаться, какая разница, где Азербайджан и Армения подпишут договор – в Брюсселе, Москве или Тегеране. Но разница есть. Это не только вопрос престижа, но и так сказать после договорного обслуживания. Государство, где его подпишут станет гарантом его соблюдения, а в данном случае это имеет несколько важных аспектов.

Прежде всего, делимитация границы и открытие дороги из Баку в Нахичевань. Не удивительно, что на встрече в Тегеране все, кроме лаврова, активно обсуждали разные ее вариант, несмотря на то, что договора о мире еще нет. Похоже, в Ереване готовы к самым экзотичным и широким вариантам, если вспомнить его предложение Нью-Дели о дороге из Индии в Армению. Пашинян в Европарламенте 17 октября назвал это «Перекресток мира», держа в уме, что это будет «Мировой перекресток». В условиях, когда все дороги идут в обход РФ, то может выйти и что-то большее, что просто шоссе Баку – Нахичевань. Москва на этом перекрестке такая же лишняя, как лавров в Тегеране. Поэтому она еще до встречи стала шантажировать Баку и Ереван тем, что только у нее есть исходные и точные карты границ между бывшими провинциями СССР.

Вариант с Тегераном как местом подписания договора, похоже, кроме Баку готовы поддержать в Анкаре и Брюсселе. На это указывает заявление 25 октября представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара о том, что Алиев попросил пока отложить встречу с Пашиняном в Брюсселе. Очевидно сейчас все изучают разные комбинации, возникшие из предложения Раиси.

До Кремля к середине недели дошло, какую фатальную ошибку он допустил, когда обратился к Ирану с просьбой устроить встречу «3 + 3». Похоже, «чекисты» когда-нибудь сами пристрелят Лаврова как загнанную лошадь – слишком много знает, а «Вашингтон пост» напишет – это сделали спецслужбы Украины, несмотря на возражения ЦРУ, которое хотело сначала допросить его.

«Вашингтон пост» продолжает троллить Кремль и поместила интервью с Пашиняном, где тот заявил: военные базы РФ в Армении излишни. В Кремле запаниковали и назначили следствие, чтобы выяснить, газета опять троллит его или Пашинян действительно сказал такое. Возбудилась также Госдума и стала обсуждать проект запрета водителям с правами, выданными в Армении, ездить по дорогам РФ. Госдума мотивирует этот тем, что армяне отказались признать особый статус российского языка в своей стране, чего РФ требовала в Бишкеке от всех членов СНГ. Мелочная подлость, к которой она прибегла, так как не может отключить Армении газ, иначе Тегеран переориентирует Хезболлу и ХАМАС с Израиля на удары по РФ, чтобы не портила ему игру, в которую сама втянула.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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