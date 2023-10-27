Лукашенко: Еще есть жирок, который можно шлифовать 28 27.10.2023, 14:38

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Диктатор снова решил взяться за цены.

Диктатор Лукашенко намерен в скором времени провести совещания по «регулированию цен». Своими планами он поделился во время рабочей поездки в Минский район, передает БелТА.

«В ближайшее время мы проведем совещание и посмотрим, что правительство сделало за это время, чтобы мы могли цены держать возле себя, за руку. Еще есть жирок, который можно шлифовать», — сказал Лукашенко.

Напомним, правительство вот уже год регулирует цены на продукты (и не только). При этом Белстат отчитался о росте цен на овощи за сентябрь на 17,5%.

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