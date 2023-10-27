Белоруса, вернувшегося из-за границы, судят за «оскорбление» Лукашенко 11 27.10.2023, 15:24

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Вячеслав Чернецкий

Мужчина якобы написал около тысячи комментариев.

В суде Ленинского района Гродно сегодня начинается суд над минчанином Вячеславом Чернецким. Он обвиняется в «оскорблении» Лукашенко по ч. 1 ст. 368 УК.

Как сообщили в правозащитном центре «Вясна», Чернецкий был задержан в июле, когда он вернулся из-за границы в Беларусь с семьей. Тогда провластные телеграм-каналы писали, что мужчина якобы написал около тысячи комментариев в каналах и чатах, которые были признаны «экстремистскими».

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