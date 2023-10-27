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Зеленский высказался о будущем Беларуси в ЕС

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  • 27.10.2023, 15:38
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Зеленский высказался о будущем Беларуси в ЕС

Президент Украины обратился к коллегии еврокомиссаров.

Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам государств-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе призвал их в конце года поддержать начало переговоров с Украиной. Упомянул он и Беларусь, сказав, что ее будущее вместе с Украиной в ЕС.

Президент Украины подчеркнул, что Украина выполняет рекомендации Евросоюза относительно будущего вступления, вспомнив о подписании закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц, пишет «Европейская правда».

«Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии — и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ — на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», — добавил он.

По мнению Зеленского, это решение «во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза».

«Или выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе — вместе с Грузией и Беларусью, или… выиграет прошлое. Я уверен, вы все — на стороне современной Европы. Мы должны победить», — подытожил он.

Во вторник Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Еврокомиссия готовится опубликовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

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