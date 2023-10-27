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Спецназ ВМС Израиля высадился на юге Газы

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  • 27.10.2023, 15:46
  • 8,042
Спецназ ВМС Израиля высадился на юге Газы

И уничтожил террористическую инфраструктуру ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает проведение в ночь на 27 октября спецоперации в южной части побережья сектора Газы. В официальном сообщении сказано, что действовали бойцы морского спецназа («Шайетет-13») при поддержке ВМФ и авиации, пишет newsru.co.il.

ЦАХАЛ заявляет, что в результате операции была уничтожена террористическая инфраструктура террористической организации ХАМАС, которую использовали боевики «морских коммандос».

Судя по заявлению ЦАХАЛа, действительно была высадка израильского морского спецназа на побережье Газы. После завершения операции бойцы покинули сектор. Сведений о потерях нет.

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